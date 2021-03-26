МИД КНР: санкции за "ложь о Синьцзяне" против подданных Британии затронут членов их семей

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Новые санкции в отношении ряда подданных Великобритании в связи с "ложью о Синьцзян-Уйгурском автономном районе" коснутся и членов их семей. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Эти меры коснутся и ближайших родственников этих лиц, которым будет запрещен въезд в Китай", - сообщила она на регулярном брифинге.

По ее словам, новые санкции против Лондона полностью правомерны. "Мы также заморозим их (подпавших под санкции - прим. ТАСС) активы [на территории Китая]", - добавила Хуа Чуньин. Она подчеркнула, что эти меры нацелены на то, чтобы "пресечь распространение злостной клеветы о Китае".

В пятницу Китай ввел санкции в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из Великобритании из-за "лжи и дезинформации" по поводу ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где якобы ущемляются права нацменьшинств.

В список попали глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Том Тугендхат, бывший министр по делам труда и пенсий, бывший лидер Консервативной партии Иан Дункан Смит, член парламента Великобритании Нил О'Брайен, член Палаты лордов Дэвид Элтон, член британского парламента Тим Лоутон, член парламента Великобритании Нусрат Гани, член Палаты лордов Хелена Кеннеди, британский адвокат Джеффри Найс, автор публикаций об уйгурах Джоанн Смит Финли, организация China Research Group, Комиссия по правам человека Консервативной партии Великобритании, организация "Уйгурский трибунал", которая занимается расследованием предполагаемых преступлений против уйгуров и других мусульман, а также объединение коммерческих адвокатов Essex Court Chambers.