Трем участникам движения "Украинский выбор" предъявили обвинения в госизмене

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Обвинение в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины предъявлены троим участникам общественного движения "Украинский выбор", которое ранее возглавлял нынешний глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук. Им вменяют участие в организации референдума в Крыму в 2014 году, сообщил офис генерального прокурора Украины на своем официальном сайте в пятницу.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Автономной республики Крым и города Севастополя (входит в структуру офиса генпрокурора Украины - прим. ТАСС) и департамента офиса генерального прокурора сообщено о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор" по факту участия в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории полуострова Крым. Им инкриминируется государственная измена и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в сообщении.

Фамилии обвиняемых не указаны.