МИД КНР назвал "непреднамеренными" слова Байдена о "справедливой конкуренции" с Китаем

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Высказывание президента США Джо Байдена о необходимости принуждения Китая "играть по правилам справедливой конкуренции" не более чем "непреднамеренное заявление". Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы заметили, что господин Байден непреднамеренно заявил о том, что стремится к противостоянию, - сообщила она на регулярном брифинге. - Наша позиция по поводу развития китайско-американских отношений четкая и однозначная: мы стремимся выстраивать стабильную стратегическую линию, это касается любых вопросов".

По словам дипломата, Пекин готов действовать в соответствии с консенсусом, который был достигнут между лидерами двух стран. "Мы стремимся к сотрудничеству с Вашингтоном, Китай не заинтересован в конфликте и конфронтации", - уточнила Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что КНР стремится выстраивать отношения с другими государствами "исключительно на основе взаимного уважения" и всегда выступает за "гармоничное развитие" международных контактов.

"Китай - образец того, как следует соблюдать нормы международного права, в то время как США, мне кажется, это пример того, как себя вести не надо", - подытожила она.

Как заявил в четверг Джо Байден, Вашингтон намерен активизировать взаимодействие с союзниками и партнерами с целью принятия мер в отношении КНР. Как он подчеркнул, Соединенные Штаты будут настаивать, "чтобы Китай играл по международным правилам справедливой конкуренции, справедливой практики, справедливой торговли".