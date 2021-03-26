Киргизия и Узбекистан согласовали все спорные участки границы

БИШКЕК, 26 марта. /ТАСС/. Киргизия и Узбекистан смогли договориться по всем спорным участкам государственной границы. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Бишкеке глава киргизской правительственной комиссии по демаркации и делимитации границы, председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камычыбек Ташиев.

"Все спорные участки на кыргызско-узбекской границе решены", - сказал он.

По его словам, спорных участков на границе двух республик "теперь нет", существуют "только кыргызская или только узбекская стороны". Как считает Ташиев, ни одна из сторон в ходе урегулирования пограничных вопросов "не выиграла и не проиграла". "Все решения принимались по обоюдному согласию", - отметил Ташиев.

Правительственная комиссия по демаркации и делимитации границы принимала участие в переговорах в Ташкенте 24-25 марта.

Протяженность границы Киргизии и Узбекистана составляет около 1,38 тыс. км. После развала СССР на ней образовались десятки спорных участков, достичь компромисса по ним не удавалось в течение почти 30 лет. Стороны начали активно вести работу по демаркации и делимитации общего участка границы лишь в 2017 году.