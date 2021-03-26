Депутаты просят Санду отложить переговоры о роспуске парламента Молдавии

КИШИНЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Депутаты парламента Молдавии обратились к президенту страны Майе Санду с предложением отложить назначенные на пятницу переговоры о роспуске законодательного органа. Об этом на пленарном заседания сообщили представители парламентского большинства, в которое входят фракция Партии социалистов Республики Молдова и группа "За Молдову".

"Повестка сегодняшнего заседания парламента очень насыщенная. Мы просим президента назначить другой день для проведения консультаций", - сказал глава фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Депутат Марина Таубер от имени парламентской группы "За Молдову" поддержала предложение, отметив, что группа проигнорирует сегодняшние переговоры, если президент откажет.

Политический кризис

Санду пригласила депутатов обсудить роспуск законодательного органа после того, как они дважды отклонили подложенную главой республики кандидатуру на пост премьер-министра. Молдавская конституция отводит парламенту две попытки на утверждение кабинета. Если обе не увенчаются успехом, президент страны может обратиться в Конституционный суд (КС) с просьбой признать парламент недееспособным и инициировать его роспуск.

Однако депутаты обращают внимание, что это условие не применимо к ситуации, в которой президент предлагает неудобных кандидатов на пост премьера, чем блокирует процесс. Лидеры ПСРМ и "За Молдову" еще раз подтвердили президенту, что в парламенте сформировано большинство для утверждения на посту главы кабмина посла Молдавии в РФ Владимира Головатюка.

Санду, которая вступила в должность главы государства в конце декабря 2020 года, потребовала роспуска парламента и отставки правительства. Наблюдатели отмечают, что за этим может стоять желание улучшить представительство в парламенте Партии действия и солидарности, которая сейчас располагает 15 мандатами. Под давлением акций протеста ее сторонников в декабре в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывала ПСРМ.

Теперь Санду блокирует назначение нового премьера, чтобы получить право распустить парламент и объявить внеочередные выборы как можно скорее. Депутаты предлагают сформировать новое правительство и идти на выборы после улучшения эпидемиологической ситуации в стране.