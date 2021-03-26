Парламент Молдавии принял декларацию о несогласии с роспуском по требованию президента

КИШИНЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Парламент Молдавии принял декларацию, в которой выразил несогласие с требованием президента страны Майи Санду распустить действующий состав законодательного органа в текущей политической ситуации. Как информирует пресс-служба парламента, заявление было принято на пленарном заседании в пятницу.

"Хотим выразить свое несогласие с роспуском парламента, учитывая, что предусмотренные конституцией возможности для утверждения правительства и разблокирования политического кризиса не были исчерпаны", - говорится в тексте декларации.

Депутаты возложили ответственность за политический кризис на президента, которая, по их мнению, "принимала решения вопреки духу конституции". Кроме того, они договорились консолидировать усилия, чтобы преодолеть политический тупик.

В пятницу Санду пригласила депутатов обсудить роспуск законодательного органа после того, как они дважды отклонили предложенную главой республики кандидатуру на пост премьер-министра. Молдавская конституция отводит парламенту две попытки на утверждение кабинета. Если обе не увенчаются успехом, президент страны может обратиться в Конституционный суд с просьбой признать парламент недееспособным и инициировать его роспуск.

Однако депутаты обращают внимание, что это условие не применимо к ситуации, в которой президент блокирует процесс, предлагая на пост премьера кандидатов без согласования с парламентским большинством. В конституции сказано, что кандидат на пост премьеры выдвигается президентом после консультаций с депутатами. 26 марта лидеры ПСРМ и "За Молдову" еще раз подтвердили президенту, что в парламенте сформировано большинство для утверждения на посту главы кабмина посла Молдавии в РФ Владимира Головатюка.

Инициатива досрочных выборов

Санду, которая вступила в должность главы государства в конце декабря 2020 года, потребовала роспуска парламента и отставки правительства. Наблюдатели отмечают, что за этим может стоять желание улучшить представительство в парламенте учрежденной президентом Партии действия и солидарности, которая сейчас располагает 15 мандатами. Под давлением акций протеста сторонников Санду в декабре в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывала ПСРМ.

Санду требует скорейшего проведения внеочередных выборы в парламент. Депутаты предлагают идти на выборы только после формирования нового правительства для управления эпидемиологическим кризисом.