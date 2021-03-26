Евросоюз поддержит механизм сбора данных о нарушениях прав человека в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Евросоюз окажет политическую и финансовую поддержку механизму сбора данных о нарушениях прав человека в Белоруссии, который получил название International Accountability Platform ("Международная платформа для Беларуси по привлечению виновных к ответственности"). Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Вместе с группой государств - членов ЕС и другими странами-единомышленниками Евросоюз поддерживает Международную платформу для Беларуси по привлечению виновных к ответственности - независимую и беспристрастную платформу для сбора, проверки и сохранения документации и доказательств серьезных нарушений прав человека, совершенных в Белоруссии во время и после президентских выборов в августе 2020 года. ЕС поддерживает платформу политически и, как только подготовка будет завершена, поддержит и финансово", - отметил он.

Как отмечается на сайте новой структуры, она создана "во исполнение рекомендаций докладчика Московского механизма ОБСЕ профессора Вольфганга Бенедека" и призвана взять на себя функции сбора и сохранения доказательств нарушений "до тех пор, пока не будет создан и не начнет действовать механизм ООН с такими полномочиями". Предполагается, что после этого все данные будут "переданы в Управление верховного комиссара ООН по правам человека".

Работу нового контрольного механизма в общей сложности поддержали 19 государств: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Чехия, Швейцария и Эстония. Его создание в своем Telegram-канале приветствовала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.