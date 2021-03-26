Киев учредил титул почетного амбассадора для "адвокатов" Украины в мире

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины учредило титул почетного амбассадора, который будет присваиваться физическим и юридическим лицам. Об этом в пятницу на брифинге сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, представляя пятилетнюю Стратегию публичной дипломатии страны.

"МИД вводит титул почетного амбассадора Украины. Этот титул будет даваться "адвокатам" и промоутерам Украины в мире, то есть мы будем награждать и этим отмечать и мотивировать людей, которые наиболее активным образом продвигают и защищают интересы Украины в мире, не принадлежа при этом к системе государственных органов Украины или других стран", - отметил он.

Министр утверждает, что титул смогут получить не только украинские, но и иностранные граждане. "Награда будет даваться физическим и юридическим лицам, украинским и иностранным гражданам", - сказал Кулеба, подчеркнув, что это будет самая высокая награда в сфере публичной дипломатии Украины.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что выдвигать кандидатуры на получение титула могут как на Украине, так и за ее пределами. "Титул будет присуждать МИД Украины, а номинировать кандидатов на его получение смогут организации зарубежных украинцев, а также любая неправительственная общественная организация, которая имеет отношение к сфере международных отношений", - пояснил Кулеба.