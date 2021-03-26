Военный суд Болгарии оставил под постоянным арестом первого из подозреваемых в шпионаже

СОФИЯ, 26 марта. /ТАСС/. Апелляционный военный суд Болгарии в пятницу рассмотрел апелляцию и оставил под постоянным арестом полковника Петра Петрова, заместителя начальника дирекции по бюджету министерства обороны. Как сообщает телеканал bTV , решение суда окончательное и обжалованию не подлежит. В течение дня судом будут рассмотрены кассационные жалобы на арест и остальных четырех подозреваемых. Шестой участник группы обвиняемых в шпионаже в пользу РФ бывших и действующих сотрудников Минобороны и военной разведки сознался в совершении преступления и был отпущен под денежный залог.

Суд согласился с предположением прокуратуры о том, что если подозреваемый останется на свободе, то он может скрыться от правосудия. На заседании суда представители прокуратуры дополнительно представили 4 тома доказательств вины подозреваемых, в том числе два тома, которые содержат секретные материалы.

19 марта болгарская прокуратура сообщила о том, что шесть бывших и действующих сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. На брифинге были представлены аудиозаписи и видеоматериалы, полученные с использованием специальных средств. По утверждению прокуратуры, они являются доказательством противоправных действий задержанных. Главный прокурор Иван Гешев отметил, что преступная группа была раскрыта при помощи спецслужб стран Евросоюза и США.

22 марта в связи со шпионским скандалом МИД Болгарии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата.

Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить до суда все спекуляции по этому делу, при этом подчеркнув, что "считает решение болгарской стороны необоснованным". В дипмиссии выразили уверенность, что "судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства". В МИД РФ заявили о том, что оставляют за собой право ответить зеркально.