В ООН призвали приоритетно вакцинировать от COVID-19 экипажи морских и воздушных судов

ЖЕНЕВА, 26 марта. /ТАСС/. Экипажи морских и воздушных судов должны быть вакцинированы от коронавируса в приоритетном порядке наряду с представителями других профессий, играющих особенно важную роль в условиях пандемии. Об этом говорится в распространенном в пятницу в Женеве совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ряда других специализированных учреждений системы ООН.

"ВОЗ наряду со своими партнерами призывает рассматривать моряков и авиаэкипажи в качестве "основных работников" и отдавать им приоритет при вакцинации вместе с другими [профессиями] этой группы", - подчеркнули в организации.

Как отмечается в заявлении, "морской и воздушный транспорт - это два основных вида деятельности, поддерживающих глобальную торговлю и мобильность и являющихся ключом к устойчивому экономическому восстановлению". Морской транспорт доставляет товары, на которые приходится 80% объема мировой торговли. В этой сфере в мире заняты 2 млн моряков. По оценкам, в январе 2021 года около 400 тыс. из них оказались "заблокированы" вследствие пандемии коронавируса на борту коммерческих судов ввиду истечения срока контрактов или из-за невозможности вернуться на родину. Что касается воздушного транспорта, то в 2019 году им воспользовались 5,7 млрд пассажиров. На грузовые авиаперевозки пришлось 35% стоимости доставленных в мире товаров.

Авторы заявления призвали правительства "отдать приоритет морякам и авиаэкипажам в национальных программах вакцинации против COVID-19 наряду с другими основными работниками". Моряки и экипажи воздушных судов "должны быть как можно быстрее защищены посредством вакцинации". Подчеркивается также, что организации, выступившие с совместным заявлением, "полностью поддерживают своевременную разработку международных гармонизированных рамок для сертификатов вакцинации, чтобы облегчить международные поездки моряков и авиаэкипажей".

Помимо ВОЗ, соавторами заявления выступили Международная организация труда, Международная организация по миграции, Международная морская организация и Международная организация гражданской авиации.