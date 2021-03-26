Вучич раскритиковал отчет Европарламента о ситуации в Сербии

БЕЛГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич подверг критике отчет Европарламента о прогрессе Сербии на пути вступления в ЕС, принятый 25 марта. Сербский лидер прокомментировал документ в пятницу во время осмотра строительства инфраструктурных объектов вблизи города Шабац, трансляцию мероприятия ведет агентство Tanjug.

"Мой комментарий на их отчет только один: они этим отчетом все сами сказали о себе. Они говорят: "замечено, что система здравоохранения Сербии страдает от недостатка ресурсов". Они смотрели в свое хозяйство? Люди, мы тестируем больше, чем 80% стран Евросоюза, у нас нет недостатка в медицинской технике, именно потому, что мы не на них надеялись, когда закупали эту технику. Он говорят, что нам не хватает специалистов, ну да, наши врачи непрофессиональные, только те наши врачи, которые уехали к ним - профессионалы", - заявил Вучич.

Глава государства подчеркнул, что не позволит нападать на врачей. "Я могу позволить им все, и ничего бы не комментировал, но народу это уже хватит, хватит слушать ложь, которую они уже и не пытаются прикрыть. Но я не позволю им нападать на наших врачей, потому что наши врачи показали себя профессиональнее многих специалистов из этих стран. И по [низкому] уровню смертности, и по многому другому мы далеко впереди них. Когда нам говорят о недостатке медицинского оборудования, а мы построили две новые больницы и строим третью, когда говорят о вакцинации, а у какой их страны больше вакцин, чем у нас и кто проводит лучше вакцинацию чем мы, назовите эту страну в ЕС", - заявил сербский лидер.

"Я горд фактом, что делегитимизирую "государственность" Косова. И продолжу это делать вопреки Европейскому парламенту. Вопреки Европейскому парламенту и во славу Сербии. И ничего они мне не смогут сделать", - заключил Вучич.

Европарламент в четверг принял отчет о прогрессе Сербии на пути в ЕС. Документ депутата Владимира Бильчика был поддержан большинством (538 голосов). Отчет указывает на якобы проблемы Сербии в борьбе с пандемией, защите свободы слова и т.д. Документ также подчеркивает, что нормализация отношений с непризнанным Косово является для Белграда "приоритетом и обязательным условием для вступления в ЕС".

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов ЕС.