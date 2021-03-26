Во Франции усилили контроль за соблюдением ограничительных мер

ПАРИЖ, 26 марта. /ТАСС/. Власти Франции усиливают с этой пятницы режим контроля за соблюдением введенных ограничительных мер. Об этом сообщила администрация премьер-министра Жана Кастекса.

Решение было принято в ходе состоявшейся в пятницу рабочей встречи премьера с главой МВД Жеральдом Дарманеном. Сотрудникам правоохранительных органов поручено теперь особо строго проводить проверки на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на пунктах оплаты проезда по автодорогам. В заявлении подчеркивается, что ситуация в стране "является критической с начала третьей волны эпидемии и с преобладанием британского штамма коронавируса".

В стране в настоящее время режим карантина действует в 19 департаментах страны, еще более чем в десятке введен особый эпидемический контроль за ситуацией в связи со все более интенсивным распространением коронавирусов. Больницы и палаты реанимации во многих департаментах переполнены.

По всей территории страны действует комендантский час с 19:00 до 06:00. Вне помещений запрещено собираться группами более шести человек.

Населению в 19 департаментов разрешено удаляться не более чем на 10 км от места жительства. Поездки в радиусе 30 км разрешены только по особо серьезным причинам и с заполнением формуляра МВД. Выезд из своего департамента также запрещен за исключением случаев, когда территория соседнего района попадает в круг радиусом в 10 км (в особых случаях 30 км) от места жительства.

В четверг президент страны Эмманюэль Макрон предупредил, что в ближайшие дни или недели во Франции могут быть приняты новые ограничительные меры. "Ближайшие недели для страны будут особо тяжелыми", - подчеркнул французский лидер.