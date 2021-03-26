Путин и Пашинян обсудили Нагорный Карабах

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе, в беседе была констатирована стабилизация обстановки в регионе. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.

"По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха с удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остается в целом спокойной", - говорится в сообщении.

"Проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества с акцентом на сферу энергетики и борьбу с коронавирусной инфекцией. Условлено о дальнейших контактах", - добавили в Кремле.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация стабилизировалась, зафиксирован только один случай нарушения режима прекращения огня. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад при поддержке миротворческого контингента.