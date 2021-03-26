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Зеленский призвал "нормандскую четверку" сделать все для прекращения огня в Донбассе

Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович ранее сообщил, что президент Украины и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран "нормандской четверки" в связи с обострением в регионе

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран "нормандской четверки" (помимо Украины, Германия, Россия, Франция) сделать все возможное для сохранения режима полного прекращения огня в Донбассе. Об этом он сообщил в пятницу в Twitter.

"Призываю лидеров "нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - написал он.

Как сообщил ранее в эфире телеканала "Украина-24" пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович, Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят активные консультации с руководством стран "нормандской четверки" в связи с обострением в Донбассе, в результате которого погибли четыре украинских бойца, еще двое получили ранения. После получения информации об обострении на востоке страны делегация Киева в контактной группе по Донбассу собралась на экстренное совещание.

В то же время Народная милиция Донецкой народной республики опровергла заявления Украины об обстреле в районе населенного пункта Шумы, в результате которого киевские силовики понесли потери.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Пандемия COVID-19
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