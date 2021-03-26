Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин приглашены на переговоры по климату

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приглашены на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать в апреле в виртуальном формате. Об этом, как сообщает пресс-пул Белого дома, президент США Джо Байден заявил журналистам в пятницу.

"Пока нет, но они знают, что приглашены", - сказал глава вашингтонской администрации, отвечая на вопрос о том, пригласил ли он лидеров РФ и КНР на встречу. "Но я пока не говорил [об этом] ни с одним из них", - добавил Байден.

Как уточнили в Белом доме, на климатический саммит приглашены 40 мировых лидеров, в том числе Путин и Си Цзиньпин.

"Президент Байден пригласил 40 мировых лидеров на <...> саммит по климату, который он организует 22 и 23 апреля. Виртуальный саммит лидеров будет транслироваться в прямом эфире", - говорится в заявлении Белого дома. В нем приводится список приглашенных, в котором перечислены, помимо прочих, имена лидеров России и Китая.

Ранее американские власти заявляли, что мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.