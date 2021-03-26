{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин приглашены на переговоры по климату

Как уточнил президент США, он лично не говорил с лидерами России и КНР об этом, "но они знают, что приглашены"
Президент США Джо Байден EPA-EFE/OLIVER CONTRERAS/POOL
Описание
Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/OLIVER CONTRERAS/POOL

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приглашены на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать в апреле в виртуальном формате. Об этом, как сообщает пресс-пул Белого дома, президент США Джо Байден заявил журналистам в пятницу.

На эту тему

"Пока нет, но они знают, что приглашены", - сказал глава вашингтонской администрации, отвечая на вопрос о том, пригласил ли он лидеров РФ и КНР на встречу. "Но я пока не говорил [об этом] ни с одним из них", - добавил Байден.

Как уточнили в Белом доме, на климатический саммит приглашены 40 мировых лидеров, в том числе Путин и Си Цзиньпин. 

"Президент Байден пригласил 40 мировых лидеров на <...> саммит по климату, который он организует 22 и 23 апреля. Виртуальный саммит лидеров будет транслироваться в прямом эфире", - говорится в заявлении Белого дома. В нем приводится список приглашенных, в котором перечислены, помимо прочих, имена лидеров России и Китая.

Ранее американские власти заявляли, что мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияКитайСи ЦзиньпинБайден, Джозеф (Джо)
Военный суд Болгарии оставил под арестом четырех подозреваемых в шпионаже
По данным телеканала bTV, решение суда окончательное и обжалованию не подлежит
Читать полностью