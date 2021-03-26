NYT сообщила об активизации борьбы Израиля и Ирана на море

"Израиль и Иран многие годы вели тайную войну на всем Ближнем Востоке, по большей части на земле и в воздухе. Теперь под атакой суда в Средиземном и Красном морях", - говорится в материале. По словам источников издания из числа должностных лиц, "с 2019 года Израиль атаковал суда, перевозившие иранскую нефть и вооружения в восточной части Средиземного моря и в Красном море". "Иран, по всей видимости, не привлекая внимания, проводил в ответ секретные атаки", - отмечается в материале.

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Израильские и иранские силы в последние годы активизировали борьбу на море, была организована серия атак на суда обеих стран. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в The New York Times .

Как уточнили источники, с 2019 года израильские диверсанты организовали атаки минимум на 10 судов, на которых перевозили иранские грузы. Как отмечается в публикации, иранская сторона полагает, что нападения были совершены на 20 судов. По большей части речь идет о судах, на которых перевозили топливо или вооружения в Сирию.

"Масштабы ответных действий Ирана неясны. Большую часть атак осуществляют тайно и без публичных заявлений об ответственности", - говорится в статье.

Как следует из публикации, обе стороны, в частности, применяют морские мины. Иранские силы также якобы минимум в одном случае поразили израильский контейнеровоз ракетой, а израильские - использовали торпеды. Газета уточняет, что в результате этих действий некоторые суда были повреждены.

Опрошенные журналистами издания эксперты отмечают, что обе стороны стремятся избежать открытого столкновения. Вместе с тем имеется риск эскалации.