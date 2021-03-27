Джонсон в разговоре с Байденом выразил обеспокоенность санкциями Китая против Британии

ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого выразил обеспокоенность санкциями, введенными Китаем против ряда британских политиков и организаций, которые критиковали Пекин за ситуацию с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении офиса главы правительства королевства.

"Стороны обсудили общие международные вызовы. Лидеры согласились с тем, что Ирану нужно вернуться к выполнению ядерной сделки. Что касается Китая, премьер-министр и президент поделились своими соображениями о значимых шагах, предпринятых Великобританией, США и другими международными партнерами ранее на текущей неделе, а именно о введении санкций против нарушителей прав человека в Синьцзяне. Джонсон и Байден выразили озабоченность ответными мерами со стороны Китая", - отмечается в сообщении.

В заявлении также подчеркивается, что стороны обсудили борьбу с коронавирусом и рассказали о темпах вакцинации населения в своих странах. "Премьер-министр заявил, что глобальный доступ к вакцинам будет ключом к победе над пандемией", - сказано в нем. Кроме того, лидеры указали на необходимость борьбы с изменением климата и выразили мнение, что зеленые технологии будут играть важную роль при восстановлении экономики после пандемии. В сообщении говорится, что Джонсон "предвкушает встречу с Байденом" на побережье полуострова Корнуолл в Англии в июне в рамках саммита глав государств и правительств стран Группы семи (G7).

Санкции Британии и Китая

В пятницу Китай ввел санкции в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из Великобритании из-за "лжи и дезинформации" по поводу ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе республики, где якобы ущемляются права нацменьшинств. В список попали глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Том Тугендхат, бывший министр по делам труда и пенсий, экс-лидер правящей Консервативной партии Иан Дункан Смит, члены Палаты лордов Дэвид Элтон и Хелена Кеннеди, депутаты Нил О'Брайен, Тим Лоутон, Нусрат Гани, адвокат Джеффри Найс, автор публикаций об уйгурах Джоанн Смит Финли.

Кроме того, в списке фигурируют организация China Research Group, Комиссия по правам человека Консервативной партии Великобритании, организация "Уйгурский трибунал", которая занимается расследованием предполагаемых преступлений против уйгуров и других мусульман, а также объединение коммерческих адвокатов Essex Court Chambers.

22 марта Великобритания ввела санкции в отношении четырех китайских чиновников и одной организации. Под британские ограничительные меры, подразумевающие запрет на посещение Великобритании и заморозку банковских счетов, попали глава управления общественной безопасности Синьцзяна Чэнь Минго, член парткома, глава политико-юридической комиссии этого региона Ван Миншань, заместитель секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэн, а также заместитель председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей (высший законодательный орган региона) Чжу Хайлунь.

До этого Лондон ни разу не вводил санкции в отношении китайских чиновников. Рестрикции распространяются также на Синьцзянский производственно-строительный корпус. Аналогичные меры объявила Канада, под санкции ЕС попали те же четыре китайских чиновника, а под рестрикции США - Чэнь Минго и Ван Цзюньчжэн.