Блинкен не будет вести переговоры в пятерке Совбеза в рамках "виртуального визита" в ООН

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует вести отдельные переговоры в рамках постоянной пятерки Совета Безопасности ООН в ходе своей "виртуальной поездки" в штаб-квартиру данной организации 29 марта. Об этом сообщила в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов ответственный сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепартамента США Эрика Баркс-Рагглс.

"Он [Блинкен] не будет проводить отдельную встречу с кем бы то ни было из членов постоянной пятерки или других членов Совета Безопасности", - заявила представитель внешнеполитического ведомства США.

"Однако под его [Блинкена] председательством в понедельник состоится сессия Совета Безопасности. И он повидается на ней с членами постоянной пятерки", - добавила Баркс-Рагглс.

Как объявила ранее пресс-служба Госдепартамента, Блинкен 29 марта нанесет "виртуальный визит" в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Планируется, что под председательством главы Госдепартамента состоится заседание СБ ООН, посвященное рассмотрению гуманитарной ситуации в Сирии. Затем руководитель внешнеполитического ведомства США проведет переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Кроме того, у Блинкена намечены консультации с председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волканом Бозкиром.