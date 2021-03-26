Пентагон наблюдает за Арктикой, но не комментирует экспедицию "Умка-2021"

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) США внимательно наблюдают за происходящим в Арктике, однако не комментируют российскую комплексную экспедицию "Умка-2021" и состоявшиеся в ее рамках военные учения. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы Европейского командования ВС США, в зону оперативной ответственности которого входит Арктика.

"Европейское командование США внимательно наблюдает за деятельностью в регионе. Однако у нас нет для вас никакой информации на данную тему", - заявил упомянутый официальный представитель, отвечая на просьбу прокомментировать мероприятия в рамках экспедиции "Умка-2021", о которых объявило Министерство обороны России. Центральный аппарат Пентагона переадресовал запрос корреспондента ТАСС Европейскому командованию.

Об экспедиции и учениях доложил президенту России Владимиру Путину по видеосвязи главком ВМФ адмирал Николай Евменов. Как подчеркнул Путин, нынешние комплексные учения в Арктике продемонстрировали способность российского флота действовать в суровых северных широтах, такие экспедиции следует продолжать. "Подтверждены высокие боевые возможности отечественного вооружения, его надежность при эксплуатации в экстремальных условиях", - отметил Путин. По словам президента, эта арктическая экспедиция не имеет аналогов как в истории советского периода, так и в современной истории Российской Федерации.

Согласно изложенной Евменовым информации, экспедиция проводится с 20 марта 2021 года под руководством главного командования ВМФ. Как уточнил адмирал, впервые по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности. Всего речь идет о 43 мероприятиях на острове Земля Александра (входит в архипелаг Земля Франца-Иосифа) и прилегающей акватории, покрытой льдом.