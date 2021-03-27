США обеспокоены возможным участием Китая в подготовке доклада ВОЗ о COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Администрация США ожидает публикации доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о новом коронавирусе, но испытывает обеспокоенность в связи с тем, что власти Китая якобы участвовали в его подготовке. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу в эфире телеканала CNN .

"Скоро будет готов доклад ВОЗ. У нас есть озабоченность относительно методологии <...> подготовки доклада, в том числе того обстоятельства, что власти в Пекине, по всей видимости, помогли его составить", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства США. "Но давайте просмотрим, что будет в этом докладе", - добавил он.

Блинкен не ответил однозначно на вопрос журналиста о том, следует ли Вашингтону, по его мнению, принять какие-либо меры в отношении Китая в связи с тем, что Пекин якобы не раскрыл своевременно какие-то из имевшихся данных о коронавирусе. "Нам нужно, чтобы была ответственность за то, что было в прошлом, но думаю, главная целью должна быть в том, чтобы была более эффективная система в будущем", - сказал он.

"Думаю, наша задача - сделать все возможное, чтобы предотвратить новую пандемию <...> или хотя бы значительно более эффективно смягчить ущерб, если такое произойдет в будущем", - также отметил госсекретарь. "Одна из важных составляющих этого - наличие системы, в том числе в рамках ВОЗ, которая предполагает прозрачность, обмен информацией, наличие доступа для международных экспертов в самом начале подобного развития событий", - добавил Блинкен. По его словам, "у Китая, как и у любой другой страны, есть реальные обязательства, которые нужно выполнять".

В пятницу в ВОЗ заявили, что доклад международной группы экспертов, посетивших в январе - феврале Китай для выяснения происхождения нового коронавируса, будет готов через несколько дней.