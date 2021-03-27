Блинкен призовет в ООН расширить мандат механизма трансграничной помощи Сирии

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен высказаться в Совете Безопасности (СБ) ООН за продление и расширение мандата механизма оказания трансграничной помощи Сирии. Об этом сообщила в пятницу на специальном телефонном брифинге, который был посвящен предстоящей 29 марта "виртуальной поездке" Блинкена в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, ответственный сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепартамента США Эрика Баркс-Рагглс.

"Наше намерение заключается в том, чтобы держать открытым последний оставшийся пункт пересечения границы Сирии, одобренный [в свое время] ООН, а также обеспечивать эффективную доставку гуманитарной помощи тем, кто находится в данных районах", - сказала американский дипломат. При этом она подтвердила, что США "будут противодействовать любым попыткам сторонников режима [в Дамаске], включая Россию, закрыть этот пограничный переход". "Мы считаем, что нам необходимо активизировать в Совете Безопасности многосторонние дипломатические усилия, направленные на то, чтобы продлить и расширить мандат пересечения границы, в том числе восстановить пункт перехода на северо-востоке [Сирии]", - заявила Баркс-Рагглс.

По ее словам, США ведут "тесные консультации с союзниками" на этот счет. "Мы также консультируемся с Россией и Китаем в ООН, пытаясь найти формулу, которая позволит сохранить доставку гуманитарной помощи отчаянно нуждающимся в ней в этом районе", - отметила дипломат. Согласно изложенной ею информации, Блинкен на запланированном на понедельник заседании СБ по Сирии "подчеркнет, что данный механизм должен быть продлен и расширен". "Его появление в совете своевременно, так как мандат трансграничного механизма ООН по оказанию гуманитарной помощи истекает 11 июля и нуждается в продлении", - считает Баркс-Рагглс. Она отказалась комментировать перспективы того, что другие члены СБ ООН не поддержат эти призывы Вашингтона. Время до истечения действия мандата механизма еще остается, констатировала ведущая брифинга.

Между тем Россия неоднократно заявляла о необходимости полного сворачивания механизма трансграничной помощи Сирии от 2014 года, так как многие территории арабской республики были возвращены под контроль Дамаска. Постпред России при ООН Василий Небензя напоминал, что механизм, который предусматривает доставку помощи в регионы, неподконтрольные Дамаску, изначально носил временный характер.

Планируется, что под председательством главы американской дипломатии в понедельник состоится заседание СБ ООН, посвященное рассмотрению гуманитарной ситуации в Сирии. США в марте председательствуют в Совбезе ООН. Блинкен также проведет переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волканом Бозкиром.