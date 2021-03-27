СБ ООН проведет 30 марта внеочередную встречу из-за запуска ракет КНДР

ООН, 27 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН соберется во вторник, 30 марта, на внеочередные закрытые консультации из-за запуска Пхеньяном ракет. Об этом сообщил в пятницу ТАСС дипломатический источник в Совбезе.

"Соответствующее обсуждение запросила Франция от имени европейских членов Совета (Франция, Великобритания, Эстония, Ирландия, Норвегия), - сказал собеседник агентства. - Ожидается, что оно пройдет во вторник в закрытом формате".

Осуществленный 25 марта запуск баллистических ракет стал первым в КНДР с 29 марта прошлого года. Проведение испытаний зафиксировала Береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США. Согласно данным Минобороны Японии, две ракеты пролетели расстояние около 450 км, высота их траектории в наивысшей точке была менее 100 км. Они упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. Военные Южной Кореи, в свою очередь, сообщили, что две ракеты КНДР пролетели около 430 км, наивысшая точка их траектории составляла 60 км.

В пятницу КНДР подтвердила, что 25 марта провела испытания двух новых тактических управляемых ракет. В сообщении, опубликованном в центральной газете Rodong Sinmun, говорилось, что новые ракеты, которые могут нести заряд массой до 2,5 тонны, пролетели около 600 км, прежде чем упасть в заданной точке в Японском море.