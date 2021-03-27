СМИ: глава МВБ США уволил большинство членов консультативного совета при министерстве

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Новый министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас уволил почти всех членов независимого консультативного совета при возглавляемом им министерстве. Об этом пишет в пятницу газета The Hill.

По ее данным, Майоркас направил членам совета письмо, в котором сообщил, что "в целях упорядоченного перехода к новой модели [работы] совета" он "прекращает срок [полномочий] нынешних членов совета". Решение министра вступило в силу 26 марта. Должности сохранили за собой только три члена совета - его председатель Уильям Брэттон, заместитель председателя Карен Тенди и почетный председатель Уильям Уэбстер.

В указанном письме глава Министерства внутренней безопасности (МВБ) США также отметил, что совет, состоящий из бывших сотрудников разведки и служб безопасности, а также других экспертов, консультирующих министра по различным вопросам, связанным с деятельностью МВБ, будет сформирован вновь "в течение следующих нескольких недель, когда будет разработана новая модель" его работы. "Я изучаю то, как совет может принести максимальную пользу министерству, а также то, как опыт, суждения и советы его членов могут наиболее эффективно использоваться для продвижения миссии министерства", - пояснил Майоркас в своем письме.

Как отмечает телекомпания CNN, до настоящего момент совет состоял более чем из 30 человек. По сведениям телекомпании, уже бывшие члены совета были назначены на свои должности прежними руководителями МВБ, которые занимали этот пост при предыдущих администрациях, возглавляемых как президентами-демократами, так и республиканцами.

Майоркас был приведен к присяге в качестве министра внутренней безопасности США в начале февраля.