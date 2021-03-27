Зеленский отменил указ о назначении главы КС Украины на должность судьи

"Отменить указ президента Украины от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А. Тупицкого судьей Конституционного суда Украины [КСУ]", - говорится в тексте.

Новым указом отменяется назначение еще одного судьи КСУ - Александра Касминина, который также находился на этом посту с 2013 года.

В указе Зеленского "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" поясняется, что решение о Тупицком принято в том числе на основании постановления Верховной рады от 17 февраля. В нем, в свою очередь, говорится, что экс-президент Виктор Янукович в период с 2010 по 2014 годы узурпировал власть. По мнению Зеленского, тот факт, что некоторые назначенные Януковичем судьи КСУ до сих пор исполняют должностные обязанности, создает "угрозу государственной независимости и национальной безопасности". Уточняется также, что нынешний указ главы государства вступает в силу со дня его опубликования.

Конституционный кризис на Украине

Зеленский 29 декабря 2020 года подписал указ об отстранении главы КСУ Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца. 19 января Госбюро расследований Украины предъявило Тупицкому обвинение по статьям о даче заведомо ложных показаний и подкупе свидетеля. В дальнейшем Окружной административный суд Киева запретил Тупицкому появляться на рабочем месте.

Ситуация вокруг Тупицкого стала частью конституционного кризиса, который начался на Украине осенью 2020 года. 27 октября КСУ признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества. Это вызвало резкую реакцию Зеленского, который заявил об угрозе нацбезопасности и внес в Верховную раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей, признании их решения ничтожным, однако позже попросил не рассматривать инициативу до получения выводов Венецианской комиссии.

Верховная рада 4 декабря 2020 года утвердила компромиссный вариант законопроекта о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Венецианская комиссия по просьбе президента Украины 11 декабря предоставила два вывода с рекомендациями по выходу из кризиса. В первом эксперты заключили, что решение КСУ "не имеет четкой аргументации и твердой основы в нормах международного права". При этом во втором выводе подчеркнуто, что КСУ не может быть наказан за решения, но "его работа может быть улучшена".