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Кризис в Белоруссии

В центре Минска сосредоточили спецтехнику перед заявленной оппозицией акции протеста

Традиционно большое скопление техники недалеко от резиденции президента Александра Лукашенко

МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов днем в субботу развернули дополнительные силы в центре Минска в связи с планами оппозиции провести массовую акцию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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В центре столицы, в районе площади Якуба Коласа, где обозначено одно из мест сбора оппонентов власти, сотрудники ГАИ расчищают парковки для стоянки машин с личным составом и спецтехники. По улице Первомайской в направлении площади Победы проехали несколько водометов.

Очевидцы сообщают в социальных сетях и о перемещениях разнообразной спецтехники, включая водометы, заградительные машины по Партизанскому проспекту и проспекту Независимости со стороны микрорайона Уручье. Традиционно большое скопление спецтехники на улице Саперов недалеко от Дворца независимости - резиденции президента Александра Лукашенко. В отличие от осенних протестов, когда закрывали крупные торговые центры в местах проведения несанкционированных акций, в эту субботу центры "Замок" и "Галерея Минск" пока продолжают работу.

Ожидается, что Лукашенко в субботу во главе команды президента Белоруссии сыграет в хоккей против команды Минской области.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
Кризис в Белоруссии
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