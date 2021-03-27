В центре Минска сосредоточили спецтехнику перед заявленной оппозицией акции протеста

МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов днем в субботу развернули дополнительные силы в центре Минска в связи с планами оппозиции провести массовую акцию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В центре столицы, в районе площади Якуба Коласа, где обозначено одно из мест сбора оппонентов власти, сотрудники ГАИ расчищают парковки для стоянки машин с личным составом и спецтехники. По улице Первомайской в направлении площади Победы проехали несколько водометов.

Очевидцы сообщают в социальных сетях и о перемещениях разнообразной спецтехники, включая водометы, заградительные машины по Партизанскому проспекту и проспекту Независимости со стороны микрорайона Уручье. Традиционно большое скопление спецтехники на улице Саперов недалеко от Дворца независимости - резиденции президента Александра Лукашенко. В отличие от осенних протестов, когда закрывали крупные торговые центры в местах проведения несанкционированных акций, в эту субботу центры "Замок" и "Галерея Минск" пока продолжают работу.

Ожидается, что Лукашенко в субботу во главе команды президента Белоруссии сыграет в хоккей против команды Минской области.