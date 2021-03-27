Иран и Китай подписали соглашение о сотрудничестве сроком на 25 лет

ТЕГЕРАН, 27 марта. /ТАСС/. Иран и Китай заключили договор о всестороннем сотрудничестве сроком на 25 лет. Соглашение включает взаимодействие в экономической и культурной областях. Об этом говорится в заявлении иранского МИД по итогам подписания договора.

"Этот документ затрагивает возможности и перспективы двустороннего сотрудничества Ирана и Китая в различных областях, включая экономику, культуру и другие, - говорится в сообщении. - Мы убеждены, что договор будет способствовать дальнейшему развитию и всестороннему стратегическому партнерству Ирана и Китая, а также создаст условия для процветания двух народов".

Соглашение о всестороннем сотрудничестве подписано в субботу в Тегеране министром иностранных дел Китая Ван И и главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.