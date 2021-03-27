{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Иран и Китай подписали соглашение о сотрудничестве сроком на 25 лет

Документ предусматривает взаимодействие в экономической и культурной областях

ТЕГЕРАН, 27 марта. /ТАСС/. Иран и Китай заключили договор о всестороннем сотрудничестве сроком на 25 лет. Соглашение включает взаимодействие в экономической и культурной областях. Об этом говорится в заявлении иранского МИД по итогам подписания договора.

"Этот документ затрагивает возможности и перспективы двустороннего сотрудничества Ирана и Китая в различных областях, включая экономику, культуру и другие, - говорится в сообщении. - Мы убеждены, что договор будет способствовать дальнейшему развитию и всестороннему стратегическому партнерству Ирана и Китая, а также создаст условия для процветания двух народов".

Соглашение о всестороннем сотрудничестве подписано в субботу в Тегеране министром иностранных дел Китая Ван И и главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Теги
ИранКитайВан ИЗариф, Мохаммад Джавад
Кризис в Белоруссии
МВД Белоруссии опровергло информацию о массовых задержаниях в Минске
В ведомстве также сообщили о задержании в столице лиц с колюще-режущими предметами и пистолетами
МВД Белоруссии опровергло информацию о массовых задержаниях в Минске
Читать полностью