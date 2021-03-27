Джонсон назвал позорным нападение демонстрантов на полицейских в Бристоле

ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил действия участников акции протеста, вечером в пятницу напавших на полицейских в Бристоле. Как утром в субботу сообщило местное полицейское управление, правоохранительные органы задержали 10 демонстрантов. В акции приняли участие больше 1 тыс. человек.

"Вчера вечером мы стали свидетелями позорных нападений на сотрудников полиции в Бристоле. Полицейские не должны сталкиваться с тем, чтобы их закидывала кирпичами, бутылками и петардами толпа, стремящаяся творить насилие и наносить ущерб собственности", - написал глава правительства в субботу на своей странице в Twitter.

Последняя акция протеста стала уже третьей в Бристоле за последнюю неделю. Жители города протестуют против законопроекта, который среди прочего расширяет права полицейских при разгоне уличных акций. В прошлое воскресенье демонстранты выбили окна полицейского участка в центральной части города и подожгли два автомобиля полиции. 20 полицейских получили тогда травмы в результате стычек с митингующими.