Власти Нигера сообщили, что при атаке боевиков в районе Тахуа погиб 141 человек

ПРЕТОРИЯ, 27 марта. /ТАСС/. Количество мирных жителей, убитых боевиками 21 марта в ряде деревень в районе Техуа на северо-западе Нигера, составляет 141. Об этом объявил в субботу министр внутренних дел, общественной безопасности, децентрализации и по делам традиций и религий Нигера Алькаш Альхада.

"Мы встретились с очевидцами и людьми, проживающими в подвергшихся нападению деревнях, проведенные подсчеты показывают, что погиб 141 человек", - цитирует министра агентство France-Presse (AFP). Ранее AFP передало о 130 погибших.

Вооруженные боевики вечером в минувшее воскресенье врывались на мотоциклах в деревни и беспорядочно стреляли в людей. Атаке подверглись населенные пункты в департаменте Тиллия района Техуа вблизи границы с Мали.

В западных областях Нигера, прилегающих к Мали и Буркина-Фасо, действуют исламисты из экстремистской террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ).