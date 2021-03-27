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Кризис в Белоруссии

В суды направили 186 уголовных дел о беспорядках в Минске

C начала протестов обвинение предъявлено более чем 220 лицам, указали в Управлении Следственного комитета по столице Белоруссии

МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Управление Следственного комитета (СК) по Минску в субботу сообщило, что с начала акций протестов после выборов президента Белоруссии в августе прошлого года в суды направлено 186 уголовных дел о массовых беспорядках и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

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"Подразделениями СК по городу Минску уже направлено в суд 186 уголовных дел о массовых беспорядках и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также преступлениях, связанных с посягательством на жизнь и здоровье сотрудников органов внутренних дел", - говорится в сообщении СК по Минску. При этом ведомство отмечает, что по этим уголовным делам выявлено "299 эпизодов преступной деятельности, а обвинение предъявлено более чем 220 лицам". "Большинство из них были уверены, что из-за массовости их личности не будут установлены, а действия останутся безнаказанными", - подчеркнули в СК.

По словам начальника управления СК по Минску Сергея Паско, все виновные будут установлены и привлечены к ответственности. "У правоохранителей хватит на это сил и средств. Помните, что своим поведением организаторы и участники несанкционированных массовых мероприятий дестабилизируют обстановку в стране и ставят под угрозу безопасность законопослушных граждан", - подчеркнул Паско.

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