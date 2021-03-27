В Белоруссии за нарушение общественного порядка задержали свыше 100 человек

МИНСК, 27 марта /ТАСС/. Милиция Белоруссии задержала более 100 человек в субботу за нарушения общественного порядка. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

"По данным на 16:00 в целом по стране были задержаны и доставлены в территориальные отделы внутренних дел за нарушение общественного порядка более 100 человек", - сказала официальный представитель МВД,

Чемоданова уточнила, что речь идет о различных видах нарушения общественного порядка, среди которых, в частности, проведение одиночных пикетов. При этом пресс-секретарь МВД заявила, что в течение дня в стране не было зафиксировано несанкционированных массовых мероприятий.

В белорусской столице и других городах в субботу сторонники оппозиции попытались провести массовые акции протеста, они были пресечены силовиками.