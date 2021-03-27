AFP: исламисты захватили город в Мозамбике

ПРЕТОРИЯ, 27 марта. /ТАСС/. Город-порт Палма, расположенный на севере Мозамбика вблизи границы с Танзанией, по-прежнему остается под контролем захвативших его в среду исламистов. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на собственные источники.

"Правительственные силы выведены из Палмы, город контролируют вооруженные группы исламистов", - заявил собеседник агентства. При этом он добавил, что боевые действия в районе Палмы продолжаются.

Отряд боевиков численностью в 100 человек вошел в Палму поздним вечером 24 марта, передает в свою очередь южноафриканская газета Sunday Times. Хорошо вооруженные исламисты атаковали армейские казармы и правительственные здания. Со стороны регулярных частей есть серьезные потери, отмечает издание. По его данным, в последующие дни исламисты убили множество людей. "Весь городской пляж усеян телами погибших", - заявил газете очевидец событий.

В Палме и его окрестностях проживают около 50 тыс. человек. Многие из них бежали на лодках на юг Мозамбика и в Танзанию. Город расположен на берегу Индийского океана в провинции Кабу-Делгаду, где с 2017 года действуют исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб" и структуры "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) - ISCAP ("Центральноафриканская провинция ИГ"). В десяти километрах от Палмы французской энергетической группой Total ведется строительство крупнейшего на юге Африки комплекса по переработке и сжижению природного газа, огромное месторождение которого обнаружено на шельфе провинции Кабу-Делгаду.

Отряды исламистов уже захватывали крупные города в Кабу-Делгаду. Так, 12 августа 2020 года они атаковали и установили свой контроль над портовым Мосимбоа-да-Прая. Правительственным силам потребовалось несколько недель для того, чтобы выбить исламистов из этого города. По данным неправительственной организации Acled, за последние почти четыре года на севере Мозамбика от рук террористов погибли более 1 тыс. человек. В свою очередь эксперты ООН сообщили, что за указанный период более 700 тыс. жителей бежали из провинции Кабу-Делгаду в другие части страны, спасаясь от насилия.