Белорусскому оппозиционеру Статкевичу на два месяца продлили срок содержания под стражей

МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Следствие в Белоруссии продлило на два месяца срок содержания под стражей обвиняемому в массовых беспорядках оппозиционеру Николаю Статкевичу. Об этом сообщила в субботу супруга арестованного Марина Адамович.

"Николаю Статкевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца - до 29 мая. Он начал "знакомиться с делом", - написала Адамович в Facebook.

11 марта Следственный комитет Белоруссии сообщил, что завершил расследование уголовного дела, в рамках которого белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, а также лидеру незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николаю Статкевичу предъявлено окончательное обвинение. По версии следствия, обвиняемые активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков после выборов.

Статкевича задержали в Минске 31 мая прошлого года. Тогда ему предъявили обвинение в участии в несогласованных массовых акциях и назначили 30-дневный арест, 8 июля также было предъявлено обвинение в подготовке к действиям, грубо нарушающим общественный порядок. Затем оппозиционера обвинили в подготовке к массовым беспорядкам. Своей вины он не признает. Белорусские правозащитники признали Статкевича политзаключенным.