В Праге участники акции протеста против ограничений из-за пандемии ранили полицейского

ПРАГА, 27 марта. /ТАСС/. Полицейский получил ранения в субботу в центре Праги в ходе несанкционированной акции протеста против действующих в Чехии жестких социальных ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщила журналистам представитель полиции республики Виолета Сиржиштова.

"Двое участников несанкционированного митинга на Вацлавской площади, который был вскоре после начала распущен, спровоцировали нападение на полицейского, - отметила она. - Полицейский получил ранения. Нападавшие, мужчина и женщина, задержаны".

Как отметила Сиржиштова, им будут предъявлены уголовные обвинения в нападении на полицейского во время исполнения им служебных обязанностей. В случае признания судом вины задержанным грозят длительные сроки заключения. О характере ранений полицейского информации нет.

В митинге на Вацлавской площади намеревались принять участие более 40 человек, недовольных действующими в Чехии мерами против коронавируса, включая комендантский час и ограничение передвижения жителей границами административных районов проживания. Помимо подозреваемых в нападении на полицейского, стражи порядка задержали еще трех человек, отказавшихся выполнять их требования. Они привлечены к административной ответственности.