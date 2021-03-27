Кравчук: в контактной группе обсудят вопрос эскалации в Донбассе в начале недели

КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Подгруппа по безопасности контактной группы по Донбассу проведет заседание в связи с эскалацией ситуации на востоке Украины в понедельник или во вторник. Об этом в субботу сообщил экс-президент страны, глава киевской делегации в группе Леонид Кравчук.

"Наша группа по безопасности определилась и предложила встречу. Мы хотели встречу сегодня. Но это зависит от послов ОБСЕ. Возможно, это будет в понедельник или во вторник", - отметил он в эфире телеканала "Украина-24", выразив уверенность в том, что заседание подгруппы состоится.

В то же время Кравчук признал, что сейчас режим прекращения огня в Донбассе продолжает действовать, но неидеально. "Режим действует, но он нарушается", - отметил он.

Политик также добавил, что с целью решения проблемы обострения обстановки в зоне конфликта президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры для выработки позиции с лидерами "нормандской четверки". "Сегодня ведутся консультации целый день. Президент [хотел бы] - с "четверкой" - с канцлером Германии, президентом Франции и президентом России - <...> коммуницировать и определиться, как действовать дальше", - проинформировал Кравчук.

Накануне в Киеве сообщили, что в результате обстрела в районе населенного пункта Шумы в Донбассе погибли четыре украинских бойца. В то же время Народная милиция Донецкой народной республики опровергла заявления Украины. На этом фоне делегация Киева в контактной группе по Донбассу собралась на экстренное совещание и обратилась в ОБСЕ с призывом провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности.