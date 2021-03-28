В Туркмении пройдут первые выборы в верхнюю палату парламента

ТАСС, 28 марта. Первые выборы в верхнюю палату парламента Туркмении (Халк маслахаты Милли Генгеша) пройдут в воскресенье. ЦИК страны еще в пятницу объявил о завершении агитационной кампании и готовности к проведению голосования.

Народный совет парламента Туркмении состоит из 56 членов, из них 48 избираются от каждого из пяти велаятов (областей) и города Ашхабада тайным голосованием на заседаниях местных Народных советов, еще восемь членов назначаются президентом.

Кандидатами на 48 мандатов зарегистрированы 112 человек, 29 из них - женщины.

Халк маслахаты

Раннее Народный совет являлся высшим представительным органом, куда входили президент, депутаты парламента, народные представители, члены правительства, главы областей, этрапов (районов) и городов, руководители судебных органов и другие. Народный совет мог, в частности, формировать ЦИК и назначать выборы и референдумы, решать вопросы об изменении государственной границы и административно-территориального деления страны.

В сентябре 2019 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов инициировал переход к двухпалатной системе парламента и объединению Халк маслахаты (представительного органа) и Меджлиса (законодательного органа) в единую систему органов представительной и законодательной власти. Меджлис теперь будет играть роль нижней палаты, а Халк маслахаты - верхней палаты парламента.

Меджлис принял в конце октября 2020 года закон, определяющий порядок работы нового двухпалатного органа представительной и законодательной власти, получившего название Милли генгеш. Этот закон разработали в связи с принятием в конце сентября 2020 года конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана". Конституционный закон вступил в действие с 1 января 2021 года.

Избирательный процесс

На выборах в каждом из пяти велаятов, а также в Ашхабаде создаются по одному избирательному участку, то есть всего по Туркмении их шесть. ЦИК также сообщает, что "всего по стране для голосования на выборах в списки избирателей будут внесены 240 членов халк маслахаты велаятов и города Ашхабада" - каждый из народных советов, на заседаниях которых будет проходить голосование, состоит из 40 членов. Предвыборная агитация продолжалась с 8 марта, за это время состоялись 24 встречи кандидатов с избирателями.

Следить за ходом голосования будут 440 национальных наблюдателей. "От Демократической партии Туркменистана было назначено 83 национальных наблюдателя, от партии Промышленников и предпринимателей - 60, от Аграрной партии - 72, от Профессиональных союзов Туркменистана - 72, от Союза женщин - 66, от Союза молодежи - 67, от групп граждан - 16 и от зарегистрированных в соответствии с законом кандидатов назначено 4 национальных наблюдателя", - сообщает ЦИК.