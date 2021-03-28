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Политический кризис в Мьянме

СМИ: в Мьянме более 100 человек погибли за сутки при разгоне протестов

Среди погибших четверо детей в возрасте от пяти до 15 лет

ТАСС, 28 марта. По меньшей мере 102 человека погибли во время разгона протестов в разных городах Мьянмы в субботу. Об этом в воскресенье сообщило местное издание The Irrawaddy.

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По его данным, среди погибших четверо детей в возрасте от пяти до 15 лет. Как отмечает издание, общее число жертв за все время протестов достигло 429.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.

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МьянмаПолитический кризис в Мьянме
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