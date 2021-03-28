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Глава МИД КНР заявил о неприемлемости односторонних санкций в отношении Ирана

Ван И подчеркнул, что Пекин "твердо поддерживает Тегеран в его стремлении защитить государственный суверенитет, развиваться в соответствии с собственным выбором"

ПЕКИН, 28 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с иранским президентом Хасаном Роухани в Тегеране заявил о неприемлемости односторонних санкций отдельных государств в отношении Ирана. Об этом сообщил в воскресенье МИД КНР.

"Как прежде, так и сейчас, а также и в будущем Китай продолжает выступать против усиления давления на Иран извне путем однобоких санкций", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнул министр, Пекин "твердо поддерживает Тегеран в его стремлении защитить государственный суверенитет, развиваться в соответствии с собственным выбором". "Любые односторонние санкции противоречат нормам международного права, особенно если они опираются на ложь", - уточнил он.

По словам Ван И, власти КНР готовы объединить усилия с Ираном для того, чтобы "совместно противостоять гегемонии, защищать равноправие и справедливость в мире".

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