В США прокомментировали санкции КНР

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуждают введенные Китаем в отношении двух американских физических лиц санкции из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района и считают их безосновательными. С таким утверждением выступил в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Соединенные Штаты осуждают безосновательные санкции КНР в отношении двух членов Комиссии США по международной свободе вероисповедания, которые, очевидно, были введены в качестве ответной меры на санкции США в отношении официальных лиц КНР, связанных с серьезными нарушениями прав человека в Синьцзяне", - приводит его заявление пресс-служба Госдепартамента.