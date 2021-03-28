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В США прокомментировали санкции КНР

Госсекретарь Энтони Блинкен назвал введенные в отношении двух американских физических лиц ограничения безосновательными
Госсекретарь США Энтони Блинкен Olivier Hoslet/Pool Photo via AP
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Госсекретарь США Энтони Блинкен
© Olivier Hoslet/Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуждают введенные Китаем в отношении двух американских физических лиц санкции из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района и считают их безосновательными. С таким утверждением выступил в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Соединенные Штаты осуждают безосновательные санкции КНР в отношении двух членов Комиссии США по международной свободе вероисповедания, которые, очевидно, были введены в качестве ответной меры на санкции США в отношении официальных лиц КНР, связанных с серьезными нарушениями прав человека в Синьцзяне", - приводит его заявление пресс-служба Госдепартамента.

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