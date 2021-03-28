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Трамп в ближайшие недели планирует посетить границу США с Мексикой

Бывший американский президент рассказал, что готов будет сделать это "ради пограничников и служащих иммиграционной и таможенной полиции США"

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Бывший американский президент Дональд Трамп планирует в ближайшие недели посетить границу США с Мексикой, где он, будучи главой государства, начал возводить заграждение.

В интервью телеканалу Fox News в субботу вечером экс-президент заявил, что "не считает необходимой свою поездку на границу", однако готов будет сделать это "ради пограничников и служащих иммиграционной и таможенной полиции США". "Этим людям нужен лидер", - подчеркнул Трамп.

По его словам, визит может состояться "в течение ближайших нескольких недель". "Тысячи людей прибывают в США непосредственно во время нашего разговора. Это уничтожит нашу страну", - заключил Трамп в беседе с ведущей Fox News. Еще во время предвыборной кампании 2016 года республиканец обещал сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. В частности, он инициировал строительство стены на границе с Мексикой, утверждая, что это поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Администрация действующего президента США Джо Байдена в последнее время подверглась жесткой критике в свете нарастающего притока людей, которые пытаются проникнуть в США незаконно из Мексики. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового президента США к нелегальной иммиграции. Кроме того, американские власти критикуют за то, что несовершеннолетних нелегальных мигрантов нередко содержат в условиях, которые не подходят для детей.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас ранее предупредил о том, что Соединенным Штатам следует готовиться к прибытию в страну рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из государств Латинской Америки.

Теги
МексикаСШАТрамп, Дональд
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