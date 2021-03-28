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Кризис в Белоруссии

Правозащитники сообщили о 245 задержанных на акциях протеста в Белоруссии 27 марта

Основные задержания прошли в Минске

МИНСК, 28 марта /ТАСС/. Белорусские правозащитники заявили о задержании в субботу 245 участников акций в стране, основные задержания прошли в Минске. Об этом сообщается в воскресенье на сайте незарегистрированного правозащитного центра "Весна".

По данным правозащитников, более 220 человек было задержано в Минске. Протестующих милиция задерживала также в Новогрудке, Бресте, Гомеле, Солигорске, Барановичах, Могилеве, Новополоцке.

В белорусской столице и других городах в субботу сторонники оппозиции попытались провести массовые акции протеста, они были пресечены силовиками. В МВД подтвердили задержания людей за "нарушение общественного порядка". Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова сказала, что задерживались лица в том числе за проведением одиночных пикетов. При этом она обратила внимание на то, что несанкционированных массовых мероприятий в Белоруссии зафиксировано не было.

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