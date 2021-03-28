Представитель главы Евросовета призвал политические силы Грузии к компромиссу

ТБИЛИСИ, 28 марта. /ТАСС/. Представитель главы Евросовета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон, который в ночь на воскресенье прибыл в Тбилиси, призвал политически партии Грузии к компромиссному решению, чтобы разрешить кризис в стране.

"Сейчас настало время компромиссов. Компромисс не означает слабость. Он очень важен. Компромисс является демонстрацией того, что демократия в Грузии работает, и это является европейским путем. Я тут пробуду три дня", - сказал дипломат. Даниэльсон начнет проводить встречи с представителями власти и оппозиции с 29 марта.

Это уже второй визит Даниэльсона в Грузию за этот месяц, ранее он работал в республике с 12 по 19 марта. Дипломат проводил как отдельные переговоры с властями и оппозицией, так и общие встречи. Однако стороны так и не смогли прийти к компромиссу.

В Грузии уже пять месяцев продолжается политический кризис. В ноябре прошлого года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывается от работы в новом парламенте. Ситуация усугубилась 23 февраля, когда полиция арестовала председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию. При этом за пять дней до ареста политика в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу.

С 23 февраля оппозиция устраивает акции протеста. Митингующие требуют освобождения Мелии и назначения досрочных парламентских выборов.