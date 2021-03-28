Умер бывший президент Мадагаскара Дидье Рацирака

ПРЕТОРИЯ, 28 марта. /ТАСС/. Бывший президент Мадагаскара Дидье Рацирака, возглавлявший страну в течение 22 лет, умер в воскресенье в военном госпитале в столице островного государства Антананариву. Об этом сообщил действующий президент Мадагаскара Андри Радзуэлина.

"Дидье Рацирака умер утром в воскресенье в возрасте 84 лет, - написал Радзуэлина на своей странице в Twitter. - Малагасийцы потеряли выдающегося патриота".

Бывшего главу государства госпитализировали 22 марта с диагнозом грипп, отмечает журнал Jeune Afrique. Врачи заявили, что состояние больного не внушало никаких опасений. Однако, как передают родственники Рацирака, его здоровье неожиданно ухудшилось в ночь на воскресенье. Официально причина смерти пока не объявлена.

Дидье Рацирака занимал пост президента Мадагаскара дважды: с 1975 по 1993 год и с 1997 по 2002 год. Он неоднократно с начала 70-х годов прошлого века посещал СССР и встречался с советскими лидерами. После прихода к власти установил тесные отношения Мадагаскара с Советским Союзом, который оказывал островному государству в Индийском океане постоянную и значительную помощь.

В 2003 году Рацирака был приговорен заочно малагасийским судом к 10 годам каторжных работ за злоупотребление властью и хищение около $8 млн. За год до этого бывший глава государства покинул родину и жил Франции, власти которой отказались его выдать. Рацирака вернулся на Мадагаскар осенью 2011 года после амнистии. Он снова участвовал в президентских выборах в 2018 году, но не прошел во второй тур, набрав 0,45% голосов.