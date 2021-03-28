Премьер Румынии сообщил, что к участникам забастовки в метро применят жесткие меры

БУХАРЕСТ, 28 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Флорин Кыцу сообщил в воскресенье, что в отношении участников недавней забастовки в столичном метрополитене будут применены жесткие административные меры. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook. "Мы не позволим, чтобы нас шантажировала группа людей, которая организована в мафиозном стиле", - заявил он.

По словам премьера, в результате этих мер будет возвращен ущерб, понесенный компанией "Метрорекс", которая управляет столичным метрополитеном, а сумма ущерба будет взыскана с виновных. Кроме того, компания установит, кто конкретно участвовал в незаконной акции, и вычтет из их зарплаты однодневный заработок.

"Метрорекс" выступит истцом в возможных судебных процессах по возвращению потерь, отметил Кыцу, а государственные учреждения помогут гражданам и компаниям возвратить убытки, понесенные в результате "незаконной акции в метро, которой руководил бывший депутат Социал-демократической партии Ион Рэдой". Он также написал, что будут поддержаны уже сделанные обращения в судебные инстанции. До настоящего времени в отношении участников забаcтовки было возбуждено уголовное дело полицией, а также поданы жалобы в Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) и Национальное управление по борьбе с коррупцией (DNA).

Работники бухарестского метрополитена провели в пятницу без объявления акцию протеста, спустившись на рельсы и воспрепятствовав таким образом движению поездов. В результате метрополитен не работал на протяжении всего дня, многочисленные жители города не смогли попасть вовремя на работу. Бухарестская транспортная компания, которая управляет наземным транспортом в столице, максимально увеличила количество транспортных средств на наземных маршрутах, особенно между станциями метро, и вызвала на работу дополнительное число сотрудников из дома.

Акция работников метро была вызвана тем, что накануне "Метрорекс" уведомила фирму, которая управляет многочисленными коммерческими киосками и магазинами на станциях метро, что до 2 апреля они должны свернуть свою деятельность и освободить место. Кроме того, представители Свободного профсоюза метрополитена протестовали против значительного сокращения персонала компании и снижения зарплат. Бухарестское метро ежедневно перевозит примерно 700 тыс. пассажиров.