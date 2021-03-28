В ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли Горловку

ДОНЕЦК, 28 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов калибра 120 мм западную окраину города Горловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило в воскресенье Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства, украинские военные открыли огонь по Горловке в 12:30 (время совпадает с московским) со стороны населенного пункта Шумы. ВСУ выпустили три мины.

Ранее в воскресенье, в 10:45, по данным представительства ДНР в СЦКК, украинские военные обстреляли пригород Горловки из минометов калибра 82 мм со стороны села Ленинское. Украинские силовики также открывали огонь из минометов по Горловке со стороны поселка Шумы в субботу в 19:55, отмечает агентство ДАН.

Ситуация вокруг Шумов обострилась 26 марта, когда там погибли четверо военнослужащих ВСУ. Киев обвинил в этом Народную милицию ДНР, в Донецке опровергли свою причастность к обстрелу. Позднее Управление Народной милиции ДНР заявило, что украинские военные подорвались на минно-взрывном устройстве во время обследования минных полей.

В районе поселка Шумы проходит водовод канала Северский Донец - Донбасс - ключевой источник водоснабжения региона. По нему вода доставляется потребителям по обе стороны линии соприкосновения. Участки водопровода за время боевых действий неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ, что приводило к перебоям подачи воды и повреждениям объектов жизнеобеспечения ДНР. В 2020 году Донецк неоднократно заявлял, что в Шумах в нарушение дополнительных мер контроля перемирия украинская армия возводила сооружения и продвигала свои укрепления к арке водовода с намерением укрепиться под ней.