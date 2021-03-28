В Ереване начался митинг оппозиции

ЕРЕВАН, 28 марта. /ТАСС/. Митинг оппозиционного "Движения за спасение Родины", призывающего к отставке премьера Армении Никола Пашиняна, начался в воскресенье в центре Еревана рядом со зданием парламента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Несмотря на то, что мы не собирались на митинги, борьба против предателя Никола Пашиняна не прекращалась ни на минуту. И это привело к тому, что человек, занимающий кресло премьера, не отмечает вместе с народом Вербное воскресенье", - сказал один из организаторов митинга Гегам Манукян. Как отмечают наблюдатели, все руководители Армении традиционно посещали церковь в дни значимых христианских праздников. Однако Пашинян 28 марта не появился на праздничной службе.

Политический кризис в Армении продолжается с конца февраля - после того, как уже бывший начальник генштаба Оник Гаспарян и высший командный состав потребовали отставки Пашиняна. Активисты оппозиционного движения несколько раз перекрывали проспект Баграмяна рядом со зданием парламента Армении. 18 марта Пашинян после политических консультаций с президентом республики Арменом Саркисяном и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня.