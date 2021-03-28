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Политический кризис в Армении

Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле

До проведения досрочных выборов он намерен остаться в статусе и.о. премьер-министра Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Александр Рюмин/ТАСС

ЕРЕВАН, 28 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в апреле подаст в отставку, чтобы были проведены досрочные выборы. Он встретился в воскресенье с жителями Армавирской области.

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"В апреле я подам в отставку, чтоб мы смогли провести досрочные выборы. До выборов я останусь и.о. премьера", - сказал Пашинян.

18 марта Пашинян после проведения политических консультаций с президентом и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня. Однако после этого объявления оппозиция выступила с заявлением, что продолжающийся с конца февраля новый виток протестов в стране не остановится.

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичПолитический кризис в Армении
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