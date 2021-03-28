Пашинян заявил, что армяно-российская войсковая группировка нуждается в усилении

ЕРЕВАН, 28 марта. /ТАСС/. Армяно-российская совместная войсковая группировка является важной составляющей в противодействии угрозам безопасности в регионе. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье на встрече с жителями Армавирской области.

"Мы должны подумать об усилении армяно-российской группировки войск в качестве важнейшей составляющей региональной безопасности", - сказал Пашинян.

В 2016 году министры обороны Армении и РФ подписали Cоглашение об Объединенной группировке войск вооруженных сил двух стран. Этим документом устанавливаются новые правовые рамки функций объединенной группировки дислоцированных в Армении российских войск, а также некоторых частей и подразделений армянской армии.

К основным задачам объединенной группировки относятся своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженного нападения против Армении и РФ и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обоих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.

Для управления объединенной группировкой было создано объединенное командование. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховными главнокомандующими вооруженными силами РФ и Армении. Устанавливается, что соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью его автоматического продления на следующие пятилетние периоды.