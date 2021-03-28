Блинкен заявил, что США намерены выстраивать отношения с Китаем с позиции силы

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. США намерены с позиции силы выстраивать отношения с Китаем, которые обретают все более конфронтационный характер. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналистам телеканала CNN , которое вышло в эфир полностью в воскресенье.

"Очевидно, в отношениях с Китаем возникает все больше аспектов, усиливающих конфронтацию, они определенно носят сопернический характер, но есть и сферы для сотрудничества, - указал глава Госдепа. - В конечном счете мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы". По словам госсекретаря, США в связи с этим будут рассчитывать на поддержку партнеров и союзников. "Если мы будем вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай, мы эффективнее будем с ними справляться", - констатировал дипломат.