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Блинкен заявил, что США намерены выстраивать отношения с Китаем с позиции силы

Отношения Вашингтона и Пекина обретают все более конфронтационный характер, отметил госсекретарь США
Госсекретарь США Энтони Блинкен EPA-EFE/OLIVIER HOSLET/POOL
Описание
Госсекретарь США Энтони Блинкен
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET/POOL

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. США намерены с позиции силы выстраивать отношения с Китаем, которые обретают все более конфронтационный характер. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналистам телеканала CNN, которое вышло в эфир полностью в воскресенье.

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"Очевидно, в отношениях с Китаем возникает все больше аспектов, усиливающих конфронтацию, они определенно носят сопернический характер, но есть и сферы для сотрудничества, - указал глава Госдепа. - В конечном счете мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы". По словам госсекретаря, США в связи с этим будут рассчитывать на поддержку партнеров и союзников. "Если мы будем вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай, мы эффективнее будем с ними справляться", - констатировал дипломат.

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