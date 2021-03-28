Работодателям Белоруссии разрешат увольнять за призывы к политическим забастовкам

МИНСК, 28 марта. /ТАСС/. Изменения в законодательство, предусматривающие расторжение контракта с работниками за призывы к забастовкам, которые не связанны с трудовыми спорами, планируется принять в Белоруссии в ближайшее время. Об этом в воскресенье заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов.

"Мы предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются", - отметил он в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь-1".

Рахманов констатировал, что на сегодняшний день довольно распространена "тематика так называемых незаконных забастовок". "В случае с событиями второго полугодия 2020 года ни о каком трудовом споре речи не шло", - считает он.

"Принимались меры для того, чтобы расшатать коллективы, чтобы приостановить или вообще остановить работу предприятия. И как мы видим в дальнейшем - поделить рынки, в том числе зарубежные, на которых продукция наших предприятий пользуется спросом", - заявил заместитель госсекретаря.