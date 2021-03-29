Премьер-министр Грузии выразил готовность договориться с оппозицией

ТБИЛИСИ, 29 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с представителем главы Евросовета Кристианом Даниэльсоном выразил готовность к конструктивному диалогу с оппозицией, чтобы в кратчайшие сроки разрешить политический кризис в стране. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы грузинского правительства.

"Мы еще раз подтверждаем готовность к конструктивному диалогу, чтобы как можно скорее оформить соответствующее соглашение [с оппозицией]. Мы являемся стороной, ориентированной на результат, которая примет конкретные решения", - цитирует пресс-служба правительства слова премьер-министра.

На встрече еще раз была подчеркнута необходимость того, чтобы все стороны руководствовались интересами народа и страны и предприняли шаги для поиска компромиссного решения. Гарибашвили поблагодарил главу Евросовета Шарля Мишеля и его представителя Даниэльсона за помощь в разрешении политического кризиса, добавили в пресс-службе.

Даниэльсон прибыл в Тбилиси для поиска решения политического кризиса 28 марта. Это его второй визит, в прошлый раз он был здесь 12-19 марта. Тогда дипломат впервые попытался усадить за стол переговоров представителей власти и оппозиции, однако его попытки завершились безрезультатно.

В Грузии уже пять месяцев продолжается политический кризис. В ноябре прошлого года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывается от работы в новом парламенте. Ситуация усугубилась 23 февраля, когда полиция арестовала председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию. При этом за пять дней до ареста политика в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу.

С 23 февраля оппозиция устраивает акции протеста. Камнем преткновения в переговорах является требование членов оппозиции освободить Мелию и их сторонника Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия. Оппоненты власти также требуют назначения досрочных парламентских выборов или же плебисцита на тему внеочередного голосования. Против этого выступает правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".